Окупанти гатять по Сєвєродонецьку і намагаються оточити, але люди не поспішають евакуйовуватись

Російські окупанти хаотично обстрілюють Сєвєродонецьк з різного озброєння. При цьому люди не спішать евакуюватися.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз в Сєвєродонецьку перебувають близько 15 тисяч людей. Попри масштабні обстріли з боку окупантів, мешканці не хочуть евакуюватися. А ситуація починає погіршуватися.

Важливо Попасну цілодобово бомблять з різного озброєння, місто фактично зруйноване, – Гайдай

Загарбники хочуть оточити Сєвєродонецьк

Російські окупанти збираються оточити Сєвєродонецьк і прориваються з різних напрямків. На околицях міста йдуть активні та важкі бої. Збройні Сили України відважно захищаються та стримують ворога.

Наші захисники їх стримують і відбивають. Ці бої вкрай близько до міста. Вночі так рясно прилітає, що будинки горять кварталами, – розповів Сергій Гайдай.

Місцеві, які досі не виїхали, не хочуть покидати місто. Сьогодні, 6 травня, до евакуаційного автобуса прийшло лише троє людей. Однак такі рейси все одно будуть продовжувати, доки є змога.

Гайдай додав, що наступні три дні будуть особливо складними. Зараз для людей, які залишилися в місті, по максимуму завозять гуманітарну допомогу.

Яка ситуація на Луганщині

Ситуація досить складна: окупанти обстрілюють різні населені пункти як вдень, так і вночі. Зараз усі готуються до потужного наступу росіян, який може розпочати напередодні 9 травня.

Готуємося до потужніших наступів. От, у найближчі 3 – 4 дні вони (окупанти – 24 канал) кинуть всі зусилля для того, щоб прорватися або в Сєвєродонецьк, або в Попасну. Там – взяти найбільше місто та взяти в оточення ЗСУ, – наголосив Гайдай.

Не потрібно впадати у відчай, адже ЗСУ готові давати відсіч окупантам. На Луганщину вже прибуло відповідне підкріплення: побільшало як військових, так і спеціальної техніки.

Відомо, що на підконтрольній території Луганської області перебуває близько 50 тисяч людей. Сергій Гайдай кожного разу закликає усіх місцевих жителів евакуюватися. Адже російська армія не звертає увагу на цивільних. Вони просто хаотично обстрілюють все підряд.

До прикладу, лише в Краматорську Донецької області окупанти знищили 810 квартир у 32 багатоповерхівках міста. І це була лише одна ракетна атака!

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