Окупанти горіли, палали, – морпіхи розповіли, як знищують ворогів за допомогою Javelin

Переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin вже не раз довів свою ефективність у бою. Попри те, що він призначений для оборонних дій, українські морпіхи використовують його і під час наступу.

Так, на Миколаївському напрямку розрахунки протитанкових підрозділів морської піхоти перебувають у постійному очікуванні. Тільки-но вони отримують розвідувальну інформацію про рух ворожої броньованої техніки, відразу вирушають на "полювання".

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Українські морпіхи знищують ворожі війська за допомогою ПТРК

За словами морпіхів, "немає нічого прекраснішого, ніж горіла кацапня". Й щоб прекрасного ставало більше, воїни використовують переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Javelin. Вони додають, що зброя проста у використанні, проте хлопці постійно тренуються, щоб ставати кращими.

Вивчаємо різну інформацію, коли є час, тренуємось самі та передаємо досвід іншим, хто не так давно прийшов у підрозділ,

– розповів морський піхотинець Денис.

Він похизувався, що днями їхній підрозділ знищив танк і бойову машину піхоти ворога та зі сміхом додав: "Окупанти горіли, палали".

Як українські морпіхи знищують ворогів: дивіться відео

Цей комплекс уже не раз довів свою ефективність. Захисники розповідають, що особливості його використання більше підходять для оборонних дій, але морпіхи готові виконати будь-які поставлені завдання.

"Ворог на нашому напрямку "зарився", бо бояться. Та ми все одно будемо шукати шпаринку, у яку поцілимо з цього комплексу або іншого озброєння. Все у нас є, а головне – бажання перемогти ту наволоч", – додав морський піхотинець Микола.

ЗСУ знищили 65 росіян на Півдні

За попередню добу українські військові на Півдні завдали влучних ракетно-артилерійських ударів по ворожих військах та знищили:

65 російських окупантів,

станцію радіоелектронної боротьби,

броньовану та автомобільну техніку окупантів.

Миколаїв накрили з РСЗВ

У командуванні повідомили, що ворог продовжує атакувати реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) по Миколаєву. Росіяни гатили по приміській зоні та сільськогосподарських угіддях. На щастя, обійшлось без жертв.

Обстріли Миколаєва: останні новини

На Миколаївському напрямку ворог завдає серійні удари реактивними системами залпового вогню. За останніми даними є пошкодження промислової зони Миколаєва.

Водночас російські окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру. У такий спосіб вони намагаються психологічно натиснути на мирне населення та посіяти паніку.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнко, якщо росіяни вийдуть на адміністративні кордони Херсонщини, їхньою наступною ціллю стане Миколаїв. Втім, для цього їм необхідні додаткові сили.

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