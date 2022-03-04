Окупанти готують провокації в Херсоні: Зеленський сказав, як діяти жителям

Володимир Зеленський попередив про провокації окупантів у Херсоні та закликав жителів показати ворогу, чиє це місто.

Глава держави розповів про підготовку провокацій під час брифінгу 4 березня, повідомляє 24 кнанал.

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Зараз готують провокацію в Херсоні. Збираються розіграти виставу з нібито мітингом за Росію. Для цього вони завезли в місто чужинців. Шукають місцевих зрадників,

– попередив Володимир Зеленський.

За словами президента, окупанти збираються розіграти виставу з нібито мітингом за Росію. Для цього вони завезли в місто чужинців. Їх план – зробити телекартинку, нібито Херсон уже не український.

Я хочу нагадати, що з цього вони починали так звані "ДНР" і "ЛНР". Ви розумієте, що з ними потім сталося. Це треба зупинити,

– наголосив президент.

Та звернувся до херсонців: покажіть, що це ваше місто. Ви можете все зупинити, будь-який план окупантів. Нікого не слухайте – слухайте своїх дітей, слухайте своє серце. Ви – українці!

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