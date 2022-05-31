Окупанти готують зачистку навколо Сєвєродонецька, але оточення місту не загрожує, – Гайдай

Наразі окупанти обстрілюють усю Луганську область, але найскладніша ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. Окупанти вже контролюють частину міста.

Росіяни таки зуміли прорватися в Сєвєродонецьк, але там досі залишаються ЗСУ, які дають їм відсіч. Наразі у місті тривають запеклі бої. Про це в ефірі національного марафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

До теми Невідомо, скільки жертв у Сєвєродонецьку в тих районах, де засіли окупанти, – Гайдай

Окупанти готують зачистку навколо Сєвєродонецька

Наразі в самому місті дуже небезпечно, все прострілюється і точиться запекла боротьба. Окупанти хочуть зачистити територію навколо міста, для цього підтягують живу силу і "Солнцепьоки".

Зараз росіяни планують військову операцію по зачистці території навколо Сєвєродонецька, запускають туди десь орієнтовно батальйон солдатів, які будуть проходитись по навколишніх селах, такі як Борівське чи Сиротіно, підтягують техніку такого класу, як "Солнцепьок". Для того, щоб просто випалювати наших військових, ну а там разом і з цивільним населенням, їм же все одно,

– розповів Гайдай.

Чи можуть росіяни оточити Сєвєродонецьк

Оскільки успіху в напрямку Золотого, Тошківки або Лисичанська окупант немає, Сергій Гайдай вважає, що російські загарбники не зможуть оточити Сєвєродонецьк. Адже, зокрема, залишається можливість відходу до Лисичанська.

Я не думаю, що є ризик оточення, там все одно залишається можливість оточення до Лисичанська. Саме оточення не загрожує. Єдине, що вони потроху все ж таки просуваються в центр міста,

– сказав Гайдай.

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На Слов’янському напрямку окупанти проводять штурм в районі Сєвєродонецька та Тошківки. Також ворог наразі перегруповується, щоб наступати на Лиманському напрямі.

Минулої доби на цьому ж напрямку російські загарбники намагалися штурмувати Довгеньке, але успіху не мали, тож відійшли на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку ворог проводив бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське та Доломітне. Там окупанти також не мають успіху, але бойові дії тривають і досі.

У ніч проти 31 травня Росія пустила ракету по Слов'янську. Таким чином країна агресорка вбила щонайменше ще трьох людей, ще шестеро отримали поранення. Загалом внаслідок удару постраждала школа та 7 багатоповерхівок. Наразі рятувальники розбирають завали, тож кількість жертв та поранених може бути більшою.

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До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Сєвєродонецьку проживало близько 120 тисяч людей. Наразі там залишилося близько 15 тисяч мирних жителів. Більшість з них не захотіла виїжджати принципово.