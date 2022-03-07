Окупанти готуються до наступу на Вишгород, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що російські війська готують наступ на Вишгород.

Крім того, за даними Генштабу, ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу на Гостомель, Ірпінь та Стоянку.

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Наразі головна тактика ворога полягає у зосередженні військ навколо Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.

Раніше Голова Київської ОВА Микола Жирнов назвав найзагрозливіші напрямки на фронті. За його словами, ворог прориватиметься на Житомир, Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ірпінь. Зараз ці напрямки повністю контролюються українськими військами.

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