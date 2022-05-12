Окупанти на Харківщині перегруповуються: намагаються не допустити вихід ЗСУ на кордон України

Російські військові продовжують перегруповувати свій склад у Харківській області. Основна задача окупантів на цьому напрямку – не дати ЗСУ вийти на межі державного кордону України.

Неспокійна ситуація на Слобожанському напрямку. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 травня.

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Наразі відомо про те, що російські війська проводять перегрупування. Це окупанти роблять для того, щоб не допустити ЗСУ до кордонів України.

Також продовжують ворожі військові здійснювати обстріли на північ від Харкова. Гатять загарбники з артилерії по підрозділах наших бійців. Таким чином вони прагнуть завдати нам втрат як серед особового складу, так і озброєння та техніки.

Яка зараз ситуація у Харкові та області

Так, у Харкові повідомляють про появу заторів. Здавалося б, те, чого в мирний час усі так ненавиділи, зараз приносить бодай якусь радість. А все тому, що наявність утворення черг на дорогах свідчить про те, що до міста повертаються мешканці. Одна з причин цього явища – зменшення кількості обстрілів.

Але це не означає, що загроза минула. СлідДе б ви не були, вирушайте негайно до укриття, щойно пролунає сирена. Це може врятувати вам життя.

Водночас ми щодня дізнаємося про нові воєнні злочини. Так, 27 березня у селі Степанки російські військові обстріляли з танка житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Їх довелося поховати просто на подвір'ї біля дому. Зазначимо, що село вдалося звільнити з-під російської окупації.

Крім того, російські військові намагаються створювати інформаційний вакуум. Для цього окупанти на Харківщині приглушують мережі стільникового зв'язку. Це вони роблять і для того, щоб місцеві мешканці не ділилися інформацією про розташування загарбників у їхніх населених пунктах.

Напередодні на Харківщині нашим бійцям вдалося звільнити від ворожої окупації селище Питомник. У Генштабі ЗСУ повідомили, що після цього російські військові перейшли в оборону замість подальшого наступу.

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