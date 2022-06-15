Окупанти у Херсоні налякані наближенням ЗСУ та посилюють терор

В окупованому Херсоні загарбники влаштували "Росію в мініатюрі" та створили справжню філію авторитарного режиму з найбільш страшними його атрибутами.

Росіяни посилюють терор

Йде ціла низка таких подій. Вимагають персональні відомості волонтерів, хочуть змусити працювати на них.

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Вимагають від вчителів співпраці, з ними погрожують у разі відмови. Вже є такі звернення.

Розшукують колишніх правоохоронців і також намагаються змусити працювати на них через погрози.

Росіяни ведуть облаву на патріотів / Скриншот

Окупанти нервують

Крім того, намагаються залякати тих хто брав гуманітарку, сімки, рублі, начебто, ви всі вже колаборанти і якщо Херсон звільнять, то вас всіх посадять.

ВСУ близько / Соцмережі

Це робиться для того, аби ми підсвідомо боялись звільнення міста.

Порада вчителям та іншим людям, яких змушують до співпраці, за можливістю змініть місце проживання та контактні дані.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео:

: Херсон та Херсонська область стали "фронтом" вже з перших годин російського вторгнення. ЗСУ не змогли стримати наступ ворога з Криму, також з різних причин не вдалося влаштувати ефективну оборону обласного центру, внаслідок чого місто вже на початку березня 2022 року опинилося в окупації. Але містяни не покорилися російським окупантам й продемонстрували свою позицію – попри репресії та терор росіян мирні українці виходили та мітинги проти Росії. Також в місті та околицях активізувалися партизани. Вільна Україна не забула про херсонців – наразі керівництво держави та армія роблять все можливе, щоб звільнити місто. Після серії успішних операцій ЗСУ у травні та червні – українські захисники наблизились до міста подекуди на відстань 10 кілометрів. Наразі українці готуються до деокупації Херсона.