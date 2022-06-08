Окупанти в Херсоні роздали колаборантам по 10 тисяч фальшивих рублів

Росіяни "розвели" мешканців Херсону та області, які вирішили піти з ними на співпрацю. Для всіх зрадників це має стати ще одним гарним уроком – у жодні домовленості росіяни не вірять.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти вирішили зімітувати підтримку місцевого населення. Вони діяли за допомогою підкупу, але й навіть тут не дотримали свого слова.

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Росіяни обманули колаборантів фальшивими грошима

Як відомо, російські окупанти вирішили готуватися до проведення так званого "референдуму" на окупованій частині Херсонщини. Ворог мріє втримати наступ наших героїчних воїнів та анексувати територію.

Для імітації підтримки місцевого населення щодо приєднання до Росії окупанти почали проводити опитування. Як повідомили джерела 24 каналу у розвідці, в обмін на підпис росіяни пропонували місцевим мешканцям 10 тисяч рублів.

Деякі громадяни України спокусилися на російські папірці та вирішили підіграти ворогу у його злочині. Вони таки поставили свій підпис на бланках та отримали гроші.

Щоправда, колаборантів чекав дуже неприємний "сюрприз": абсолютно всі купюри, які вони отримали від росіян в обмін на "послугу", виявилися фальшивими. Окупантам вдалося легко обманути тих, хто попри усі шалені злочини росіян вирішив забути про базовий здоровий глузд та піти з ними на домовленості.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні новини

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Корупція – основа "русского міра". У Маріуполі місцевий гауляйтер почав зливати дизпаливо та продавати гуманітарну допомогу.

На території тимчасово окупованої Херсонщини ворог продовжує спроби нав'язати свої правила. Росіяни ввели в обіг рубль, а підприємцям за відсутність подвійних цінників погрожують знищенням майна. Окрім того, окупанти хочуть запровадити у школах російську програму навчання. Наразі лише двоє з понад 60 директорів погодилися на вимоги загарбників.

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