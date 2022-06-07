Окупанти на Херсонщині пропонують гроші за отримання паспорта Росії

Місцеве населення Херсонщини не підтримує загарбників. Вони навіть змушені платити гроші, щоб люди брали російські паспорти.

Попри винагороду, місцеві мешканці масово саботують отримання російського громадянства. Люди не хочуть жити під російськими прапорами.

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Дають 10 тисяч рублів

За даними української розвідки, російські окупанти змінили тактику і почали пропонувати винагороду за отримання паспорта й підтримку так званого псевдореферендуму. Люди мали отримати по 10 тисяч рублів. Але нікого результату це не принесло – місцеві буквально не підтримують загарбників.

Щоб роздавати паспорти, росіяни навіть зайняли приміщення українського державного підприємства "Документ".

Для роздачі своєї макулатури росіяни навіть віджали українські паспортні центри (ДП "Документ"), але охочих отримати громадянство окупанта немає. Це все попри агітацію та спроби підкупу, – йдеться у повідомленні.

Окупанти жахливо ставляться до місцевих жителів на Херсонщині

Віднедавна росіяни перестали впускати та випускати людей з території тимчасово окупованої Херсонщини. Крім того, вищі офіцери дозволили підлеглим воякам розстрілювати мирне населення.

Як йдеться у розмові двох окупантів, яку перехопили співробітники СБУ, один росіянин хвалився, що майор дозволив йому вбивати підозрілих людей. Щось не сподобалося – одразу постріл.

За словами херсонського активіста Володимир Молчанов, російські окупанти викрадають місцевих фермерів і починають їх катувати. Все задля того, щоб продовжували свій агробізнес. Згодом окупанти заберуть частину врожаю. Ніхто не знає точну статистику, але кілька таких викрадень набули розголосу. Також росіяни змусили усіх "зареєструватися", щоб вони могли далі вести бізнес.

Раніше, ще у квітні, схожу інформацію оприлюднила колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, загарбники вимагали, щоб фермери ділилися з ними частиною врожаю.

Крім того, окупанти, як завжди, займаються крадіжками. Вони вивозять українські фрукти та овочі з Херсонщини до тимчасово окупованого Криму, де продають з надписом "З Херсона".

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