Окупанти хочуть встановити повний контроль над Маріуполем, Попасною та Рубіжним, – Генштаб

Російські загарбники продовжують атакувати схід України. Основні сили вони зосередили на взятті населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також прагнуть встановити повний контроль над Маріуполем.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти намагаються утримати захоплені ними території. Мовиться про Донецький і Таврійський напрям.

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Над Маріуполем хочуть встановити повний контроль

Наразі російські військові зосередили всю увагу на Попасній та Рубіжному. Їх вони хочуть взяти під контроль.

Також не полишають спроб загарбники встановити повний контроль над Маріуполем.

Також окупанти працюють над відновленням власної боєздатності та збільшення кількості боєприпасів. Загарбники не полишають спроб покращити також і своє тактичне положення. Не обходиться і без обстрілів по більшості напрямків.

У Генштабі додали, що в Донецькій і Луганській областях за минулу добу, 15 квітня, вдалося відбити 10 ворожих атак. Наші військові знищили три танки окупантів, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі, а також три артилерійські системи загарбників. Також відомо, що нам вдалося розжитися трофейним бронетранспортером.

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