Окупанти хочуть встановити повний контроль над Маріуполем, Попасною та Рубіжним, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують атакувати схід України. Основні сили вони зосередили на взятті населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також прагнуть встановити повний контроль над Маріуполем.
Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти намагаються утримати захоплені ними території. Мовиться про Донецький і Таврійський напрям.
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Над Маріуполем хочуть встановити повний контроль
- Наразі російські військові зосередили всю увагу на Попасній та Рубіжному. Їх вони хочуть взяти під контроль.
- Також не полишають спроб загарбники встановити повний контроль над Маріуполем.
Також окупанти працюють над відновленням власної боєздатності та збільшення кількості боєприпасів. Загарбники не полишають спроб покращити також і своє тактичне положення. Не обходиться і без обстрілів по більшості напрямків.
У Генштабі додали, що в Донецькій і Луганській областях за минулу добу, 15 квітня, вдалося відбити 10 ворожих атак. Наші військові знищили три танки окупантів, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі, а також три артилерійські системи загарбників. Також відомо, що нам вдалося розжитися трофейним бронетранспортером.
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