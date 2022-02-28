Окупанти хочуть загострити бої біля Херсона, але ЗСУ все контролюють

Українці відбивають наступ російських окупантів вже 5 день поспіль. Ті безжально б'ють по мирних мешканцях, гинуть діти та дорослі.

Нардеп Федір Веніславський повідомив, що біля Херсона російські вбивці хотіли загострити ситуацію. ЗСУ вже відбивали атаку на місто, але ворог нахабно лізе знов, повідомляє 24 канал.

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Біля Херсона є спроба загострити ситуацію, але ЗСУ тримає все під контролем,

– запевнив Веніславський.

Атаки російських ворогів доводиться відбивати з усіх напрямків вздовж кордону.



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