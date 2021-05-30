Окупанти планують організувати на Донбасі "вибори" до Держдуми Росії без дільниць

Проросійські бойовики на Донбасі розглядають кілька можливостей голосування у виборах до російської Держдуми. Однак відкривати виборчі дільниці на тимчасово окупованій території вони не планують.
Взяти участь у виборах до Держдуми зможуть лише ті мешканці окупованих територій, які мають російські паспорти. Про це заявив ватажок бойовиків Донеччини.
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Бойовики розглядають два варіанти реалізації свого плану:
- організований виїзд на територію Росії;
- електронне голосування.
Можливість відкрити виборчі дільниці бойовики не обговорюють.Зверніть увагу! Влітку 2020 жителі ОРДЛО з російськими паспортами вже брали участь в голосуванні за поправки до конституції Росії. Тоді організовували автобусні рейси на спеціальні виборчі дільниці у Ростовській області.
Що відомо про голосування на російських виборах на Донбасі
- Вибори до Держдуми відбудуться 19 вересня 2021 року. До них хочуть залучити українців з окупованих територій. Для цього окупанти видають їм свої паспорти.
- За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія видала вже 600 тисяч своїх паспортів на окупованому Донбасі.
- Людей змушують брати участь у "тренувальному всеросійському онлайн-голосуванні до Держдуми". У разі відмови, їм погрожують звільненнями з роботи.
- Спікер української делегації для участі у ТКГ Олексій Арестович вважає, що російські вибори у ОРДЛО є підставою, аби посилити санкції проти Москви.