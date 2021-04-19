Без гарячої води: окупанти у Криму анонсували новий графік подачі води

Окупаційна влада у Криму вигадала новий спосіб заощадження водних ресурсів. Вже з 24 квітня мешканці окупованого півострова залишаться без гарячої води.

Про це заявив "керівник республіки Крим" Сергій Аксьонов. За словами так званого керівника, новий графік подачі води впроваджують у тестовому режимі.

Важливо Окупанти бідкаються, що Ялті та Алушті не вистачить води на курортний сезон

Відтак, з 24 квітня у Сімферополі не подаватимуть гарячу воду, а холодна буде по графіку – з 6:00 до 00:00 щодоби. Зауважимо, що у Ялті інший графік водопостачання: від 6:00 до 9:00 та від 18:00 до 21:00.

Сергій Аксьонов також попередив, що 22 і 23 квітня систему подачі води в Сімферополі тестуватимуть, через що можливі зриви графіка водопостачання, каламутність та подача неякісної води.

Він висловив сподівання, що завдяки такому графіку води у Криму може вистачити до кінця року. Водночас так звана влада очікує, що після запуску чергових свердловин на Бештерек – Зуйському водозаборі з 25 квітня в Сімферополь надходитиме 110 тисяч кубометрів води на добу.

Проблеми з водою у Криму: головне

До окупації Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Але після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

в прісній воді через Північно-Кримський канал. Але після анексії Криму Росією у 2014 році Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи.

Офіційний Київ стверджує, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновляться тільки після деокупацію Криму.

Згідно з нормами міжнародного законодавства, відповідальність за проблеми води у Криму несе Росія, як країна-окупант.