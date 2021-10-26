Окупанти Криму хочуть оскаржувати рішення суду про "скіфське золото"

Російські окупанти не можуть змиритись із рішенням суду Амстердама про передачу Україні "скіфського золота". Кажуть, що збираються оскаржувати його в суді.

Рішення суду стало несподіванкою. Про це сказав голова Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін окупаційним ЗМІ.

Важливо Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні

Окупанти назвали рішення суду "огидним"

Ставленик окупантів каже, що шокований таким відношенням європейського правосуддя до прав, інтересів та культурної спадщини Криму.

Це огидне рішення, просто бридке. І я з цього приводу дуже шкодую. Ми обговоримо це з нашими юристами, і якщо вони вважатимуть за можливе у процедурному сенсі цього слова, то будемо оскаржувати,

– стверджує Мальгін.

Що цьому передувало