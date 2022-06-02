Окупанти в Маріуполі збираються урочисто відкрити банкомат

2 червня 2022 , 18:04
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Джерело:

телеграм Андрющенко Time

Цинізму російських окупантів немає меж. Вони майже вщент розбомбили та зруйнували Маріуполь, який трохи більше ніж 3 місяці тому був сучасним та розвиненим містом, а тепер урочисто відкриватимуть там банкомат.

Урочистості з нагоди відкриття банкомата

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, це буде перший та єдиний банкомат, тож його сьогодні, 2 червня, відкриють з великою помпою. 

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Банкомат встановили у приміщенні супермаркету "Метро". Як зауважив Андрющенко, це біля фільтраційного центру і та так званого штабу гуманітарної допомоги партії "Єдина Росія". 

Навіть не знаю, чи може бути більший сарказм за сам факт такого покращення життя,
– прокоментував цю "подію" Андрющенко. 

Останні новини з Маріуполя

  • А тим часом життя у місті залишається просто пекельним. За останньою інформацією, окупанти відновили в Маріуполі смертну кару. Вони розстрілюють тих, хто відмовляється співпрацювати з ними та чинить найменший спротив. Перед цим росіяни влаштовують псевдосуд, на якому виносять псевдовироки. 
  • Через дії загарбників в Азовському морі почала гинути риба, зокрема дельфіни. Раніше таке спостерігалося у період аномальної спеки у розпал літа. Однак теперішні погодні умови вказують на те, що причиною мору риби є наявність інфекції у воді. Це несе загрозу не лише тваринам, а й людям, адже зараз море є одним з небагатьох "місць гігієни" для Маріупольців. 
  • Попри те, що окупанти увімкнули воду у всіх районах Маріуполя, здебільшого скористатися нею можна лише не вулиці. "Тепер в маріупольців нова розвага на літо. Замість купатися у фонтанах – просто купатись на вулицях". 
  • Разом з тим вільного доступу до питної води у місті немає. Окупанти пропонують маріупольцям воду, але лише в обмін на виконання принизливих робіт
  • У додачу до такої ситуації в місті, збільшення стихійних поховань, підвищення температури та часті зливи створюють серйозну загрозу інфекційних захворювань в місті – дифтерії та холери. Це може вбити тисячі містян. 

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Автор: Софія Гусєва