Окупанти Маріуполя хочуть заборонити пересуватись містом: готують фільтрацію усіх чоловіків

Російські окупанти продовжують кошмарити мирне населення Маріуполя. Вони хочуть ввести заборону на пересування в місті та фільтрацію усіх чоловіків, які там залишилися.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці в телеграмі.

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Фільтраційні табори вже діють

Усіх чоловіків, які наразі потрапили у фільтраційні табори, мусять пройти кілька принизливих "процедур": огляд тіла, перевірка телефоні та допит. Деяких людей погрожували розстріляти.

За даними Андрющенка, близько 5-10% чоловікам не вдається пройти фільтрацію. Їх вивозять в Докучаєвськ та Донецьк. Яка подальша доля цих людей – поки невідомо.

Загарбники заборонять пересуватися містом, щоб піймати всіх чоловіків

Вже з понеділка окупанти планують повністю закрити місто на "в’їзд – виїзд", а також заборонити пересуватися по районах на тиждень. Так вони збираються виловити усіх чоловіків, які ще залишилася в місті.

Вже далі частину людей мобілізують для бойових дій, ще частина – розбиратиме завали, а так званих "неблагонадійних" – просто ізолюють.

З огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити в місті винятково жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Ми пов’язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах, – наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі зараз надзвичайно складна ситуація: окупанти просто нищать місто і регулярно брешуть. Нещодавно вони знову "взяли в полон" маріупольського безхатька, який спочатку був розвідником, а тепер – снайпером.

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