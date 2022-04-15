Окупанти масово "арештовують" людей на мітингах у Херсоні, – депутат облради

Херсонці продовжують героїчно захищати своє місто. Однак виходити на мітинги стає все небезпечніше, адже окупанти готові "арештовувати" протестувальників.

Спочатку російські військові шукали, хто все ж організовує акції. Однак зрозуміли, що впоратися не можуть, тому почали використовувати зброю. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Херсонської облради, член тероборони Сергій Хлань.

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"Від свого безсилля орки почали одразу готувати масові "арешти" людей, які виходять на мітинги", – наголосив Хлань.

Злі і безсилі окупанти "арештовують" людей

За його словами, під час останнього протесту в Херсоні окупанти поставили низку автозаків і готувались почати "арешти".

Спочатку орки фіксували людей, які приходять на акції, і потім вдирались до них ночами,

– зауважив депутат.

Однак зараз через свою злість і безсилість окупанти починають "арештувати" серед білого дня. Застосовують квадрокоптери для того, щоб просто ідентифікувати, хто виходить на ці мітинги.

Херсонці не здаються

Оскільки останнім часом виходити на мітинги стало досить складно і небезпечно, люди чинять опір іншими шляхами. Наприклад, у Генічеську спалили військкомат, де розташовувалися окупанти; наклеїли тризуб на дорожньому знаку.

"Перетворюються (дії херсонців – 24 канал) у партизанський рух. Виходити на площу стало небезпечно. Зі своєю безсилістю орки почали ще більше проявляти жорстокість до наших людей", – сказав Хлань.

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