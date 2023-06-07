На лівобережжі Херсонщини затопило ворожі позиції, окупанти почали масово втікати, – CNN
Джерело:CNN
Вороги не перестають дивувати своєю тупістю. Підриваючи Каховську ГЕС, загарбники хотіли нашкодити Україні, однак під водою опинились і позиції ворога на лівому березі.
Про це розповів капітан ЗСУ Андрій Підлісний. За його словами, після підриву багато ворогів "пішли під воду назавжди".
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Вода з ГЕС затопила позиції ворога на лівобережжі
Підлісний заявив, що українські війська на Херсонщині стали свідками того, як російські солдати опинились під водою і втікали зі східного берега річки.
Ніхто з російської сторони не зміг втекти. Усі полки, які росіяни мали з того боку, були затоплені,
– стверджує військовий.
Він також вважає, що росіяни навмисно атакували дамбу, щоб порушити плани українських військ щодо майбутнього наступу.
Підлісний пояснив, що російські військові, розташовані на східному березі, серйозно постраждали від підриву дамби. Його підрозділ міг спостерігати за розгортанням подій за допомогою безпілотників.
"Лівий берег нижчий за правий, тому він більш повноводний. Також були затоплені позиції ворога прямо на березі річки. Потрібно розуміти, що позиції ворога – це не лише окопи, а й звичайні цивільні будинки, де вони жили", – сказав капітан.
Підлісний припустив, що, можливо, окупантів, які потрапили в небезпеку, не попередили про підрив, аби зберегти елемент раптовості.
Хто підірвав Каховську ГЕС
- З березня 2022 року Каховську ГЕС контролювали солдати 205-ї "козачої" мотострілецької бригади армії Росії. Власне, вони і підірвали дамбу. Цю інформацію, зокрема, підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.
- Підрозділи 205-ої бригади воювали в Україні ще з серпня 2014 року. Тоді для боїв залучили контрактників, які "на папері" були тоді взагалі "на навчаннях", хоча по факту – на нашій території.
- Крім того, за даними української розвідки, солдати 205-ої бригади в листопаді 2014 року брали участь в боях біля Авдіївки та Макіївки. А вже восени 2021 року Росія використала 205-ту "козачу" бригаду як один із пунктів для розгортання мобілізаційної програми БАРС – "боевой армейский резерв".
- Солдати 205 бригади розпочали мінування дамби ще восени 2022 року.