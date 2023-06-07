На лівобережжі Херсонщини затопило ворожі позиції, окупанти почали масово втікати, – CNN

Вороги не перестають дивувати своєю тупістю. Підриваючи Каховську ГЕС, загарбники хотіли нашкодити Україні, однак під водою опинились і позиції ворога на лівому березі.

Про це розповів капітан ЗСУ Андрій Підлісний. За його словами, після підриву багато ворогів "пішли під воду назавжди".

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Вода з ГЕС затопила позиції ворога на лівобережжі

Підлісний заявив, що українські війська на Херсонщині стали свідками того, як російські солдати опинились під водою і втікали зі східного берега річки.

Ніхто з російської сторони не зміг втекти. Усі полки, які росіяни мали з того боку, були затоплені,

– стверджує військовий.

Він також вважає, що росіяни навмисно атакували дамбу, щоб порушити плани українських військ щодо майбутнього наступу.

Підлісний пояснив, що російські військові, розташовані на східному березі, серйозно постраждали від підриву дамби. Його підрозділ міг спостерігати за розгортанням подій за допомогою безпілотників.

"Лівий берег нижчий за правий, тому він більш повноводний. Також були затоплені позиції ворога прямо на березі річки. Потрібно розуміти, що позиції ворога – це не лише окопи, а й звичайні цивільні будинки, де вони жили", – сказав капітан.

Підлісний припустив, що, можливо, окупантів, які потрапили в небезпеку, не попередили про підрив, аби зберегти елемент раптовості.

Хто підірвав Каховську ГЕС