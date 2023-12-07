Окупанти майже 2 години атакували Одещину: є влучання та загиблий

У ніч проти 7 грудня росіяни знову вдарили по Україні "Шахедами". Під час повітряної тривоги вибухи пролунали на Одещині.

Майже дві години окупанти атакували ударними безпілотниками по Ізмаїльський район Одеської області. Про наслідки чергового російського злочину розповіли в ОВА.

Дивіться також Росіяни вдарили дроном прямо по автомобілю старости села на Чернігівщині

Основний напрям удару – припортова інфраструктура

О 0:48 годині Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" з Чорного моря атакують південь Одещини. О 01:18 стало відомо, що безпілотники рухаються у напрямку Рені. Під час повітряної тривоги в області лунали вибухи. Загалом загроза тривала до 02:32.

У ОВА зазначили, що силам ППО вдалося збити переважну кількість "Шахедів". Однак, на жаль, не минулося без влучання.

Окупанти прицільно вдарили саме по припортовій інфраструктурі Подунавʼя. Як наслідок, пошкодження зазнали складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Скільки "Шахедів" сили ППО ліквідували під час нічної атаки

У Повітряних силах уточнили, що головними напрямками атаки "Шахедів" були Хмельниччина та Одещина. У Хмельницькій області – це Старокостянтинів, де розташований військовий аеродром, в Одеській області – це порт Рені.

Загалом Росія випустила по Україні 18 ударних безпілотників. Всі вони летіли з тимчасово окупованого півострова (мису Чауда). Сили ППО знищили 15 ударних БпЛА противника.

Сили оборони збили літак, який готувався вдарити по Одещині

5 грудня командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук розповів, що захисники збили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний. Той хотів завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.