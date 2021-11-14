Окупанти з мінометів обстріляли санітарні автомобілі: є поранений

Із самого ранку 14 листопада окупанти відкрили вогонь по позиціях наших захисників. Внаслідок мінометного обстрілу ворог пошкодив 2 санітарні автомобілі та поранив українського водія-санітара.

Проросійські бойовики гатили у напрямку Невельського. Вони застосували міномети калібру 120 міліметрів.

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Як наголосили у штабі ООС, ворог знов застосував заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Є поранений у лавах ЗСУ

Внаслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Йому оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі стан його здоров'я лікарі оцінюють як важкий.

Крім того, окупанти пошкодили 2 санітарні автомобілі. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії,

– заявили у штабі ООС.

Зауважимо, що російські найманці 13 листопада поранили нашого захисника. Через обстріли бойовиків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Воїн зазнав осколкових поранень.

Як минула доба на Донбасі

Російські найманці протягом 13 листопада 7 разів атакували українські позиції з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Неспокійно було біля: