Окупанти могли вдарити "Іскандером" по Миргороду: в місті пролунав вибух

Російські окупанти вночі 7 жовтня вкотре атакували Україну. У Миргороді пролунав гучний вибух.

Ворог міг застосувати "Іскандер". Про це розповіли у моніторингових телеграм-пабліках, повідомляє 24 Канал.

До теми Взимку терористи знову намагатимуться знищити енергосистему: звернення Зеленського

У Миргороді пролунав вибух

О 23:55 повідомили, що в напрямку Полтавщини рухається повітряна ціль. Місцевих закликали перебувати в укриттях.

Невстановлені цілі (можливо, ракети) – курсом на Миргород Полтавської області. Тривогу не ігнорувати! Інформація уточнюється,

– мовиться у повідомленні телеграм-каналу "Николаевский Ванек".

За 3 хвилини після півночі у Миргороді пролунав вибух. Ймовірно, росіяни запустили крилату ракету типу "Іскандер-К".

Вже о 00:11 моніторингові пабліки повідомили, що всі ворожі цілі припинили своє існування. Повітряна тривога у Полтавській області завершилася.

Згодом очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зазначив, що ворог атакував область.

Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі з'ясовується. Попередньо, без постраждалих. Віримо в ЗСУ! Слава Україні!

– зазначив голова ОВА.

Варто прочитати США передали Україні зброю, конфісковану в Ірану

Росіяни вбили 51 людину в Грозі: коротко