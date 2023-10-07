Окупанти могли вдарити "Іскандером" по Миргороду: в місті пролунав вибух
Російські окупанти вночі 7 жовтня вкотре атакували Україну. У Миргороді пролунав гучний вибух.
Ворог міг застосувати "Іскандер". Про це розповіли у моніторингових телеграм-пабліках, повідомляє 24 Канал.
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У Миргороді пролунав вибух
О 23:55 повідомили, що в напрямку Полтавщини рухається повітряна ціль. Місцевих закликали перебувати в укриттях.
Невстановлені цілі (можливо, ракети) – курсом на Миргород Полтавської області. Тривогу не ігнорувати! Інформація уточнюється,
– мовиться у повідомленні телеграм-каналу "Николаевский Ванек".
За 3 хвилини після півночі у Миргороді пролунав вибух. Ймовірно, росіяни запустили крилату ракету типу "Іскандер-К".
Вже о 00:11 моніторингові пабліки повідомили, що всі ворожі цілі припинили своє існування. Повітряна тривога у Полтавській області завершилася.
Згодом очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зазначив, що ворог атакував область.
Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі з'ясовується. Попередньо, без постраждалих. Віримо в ЗСУ! Слава Україні!
– зазначив голова ОВА.
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Росіяни вбили 51 людину в Грозі: коротко
- Окупанти 5 жовтня вдарили ракетою типу "Іскандер" по магазину та кафе у селі Гроза, що на Харківщині. У момент атаки там відбувався поминальний обід, тож обстріл забрав життя багатьох людей. Зокрема, сім'ї військового, якого поминали.
- Служба безпеки України шукає того, хто навів ворожу ракету. Про те, що хтось коригував вогонь, свідчить точність удару, адже "Іскандер" прилетів точно у невелику будівлю.
- У прокуратурі Харківщини зазначили, що росіяни, ймовірно, думали, що на поминках буде багато побратимів загиблого. Однак мотиви ворога – достеменно невідомі.
- Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.