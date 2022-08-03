Окупанти можуть готувати контрнаступ у Херсонській області: ситуація на Півдні 2 серпня

3 серпня 2022 , 02:11
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Джерело:

ОК "Південь"

російські окупанти можуть готувати контрнаступ на Херсонщині. Також вороги створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку.

Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь" про 2 серпня. У цей же день у Херсонській ОВА повідомили, що ЗСУ на Херсонщині вже звільнили від окупантів вже 53 населені пункти

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росіяни можуть готувати контрнаступ на Херсонщині

Протягом 2 серпня ситуація на Півдні була складна та напружена. 

Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області,
– повідомило командування.  

Окрім того, російські окупанти продовжують вести бойові дії по займаному рубежу оборони та почали створювати ударне угруповання на Криворізькому напрямку. Окрім того, відомо, що:

  • російські окупанти спробували провести розвідку боєм за підтримки двох танків по рубежу Сухий Ставок – Білогірка. Проте успіху вони не мали та з втратами відійшли;
  • проте окупанти позиції України двічі атакували з авіації та двічі ракетами. Вдарили з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню "Смерч".

росіяни атакували Миколаїв, а також самі зазнали втрат

російські окупанти протягом дня вчергове атакували Миколаїв – 2 реактивних снаряди РСЗВ "Ураган" влучили в передмістя. На щастя, жертв та руйнувань немає.

Попри це, наша авіація тричі вдарила по опорних пунктах і один раз – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами вдарили по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ,
– повідомили в ОК "Південь".  

Додали, що точно ворог втратив:

  • 20 одиниць особового складу;
  • 2 танки Т-72;
  • гаубиця "Мста-Б";
  • 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються. На жаль, на виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої.

Пошкодження не критичні, увесь екіпаж цілий. З допомогою портового штовхача кран повернули до пункту базування.

У Чорному морі досі багато сил ворога

️Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з:

  • 13 бойових кораблів та катерів, що укриваються в ракетобезпечних районах. З них 2 – це носії 15 ракет "Калібр";
  • та 3 великих десантних кораблі.

Саме тому людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

Новини Херсонщини

  • У Херсонській ОВА повідомили, що Збройні Сили України вже відбили 53 населені пункти в області. 
  • Коментуючи конрнаступ ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов розповів свою думку, чи може ЗСУ швидко звільнити частину Херсонської області.
  • Жданов вважає, що Генеральний штаб, ймовірно, має певний план щодо знищення російських військ, тому не виключає, що на Херсонщині може виникнути пастка для окупантів.

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Автор: Діана Квасневська