Окупанти можуть піти з Херсонського напрямку, – Самусь оцінив резерви росіян

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь. Він вважає, що в разі успішного просування ЗСУ на Запоріжжі окупантам доведеться ризикувати.

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Чи достатньо резервів у Росії

Окупанти пів року будували оборонні позиції на Півдні України. За логікою, на кожній з трьох ліній оборони вони мали б розмістити особовий склад. Але зараз їхніх резервів вистачає на одну або максимум на дві оборонні лінії.

"Росіяни підірвали ГЕС, щоб запобігти висадці українського десанту на Херсонщині. Очевидно, вони вважають, що виконали цю задачу й тепер можуть перекинути частину резервів на Запоріжжя", – проаналізував Самусь.

Говорити про точну кількість перекинутого війська важко, але орієнтовно може йтися про 10 – 20 тисяч військових. Подальший розвиток подій залежатиме від успішності українського контрнаступу на Запорізькому напрямку.

Якщо виявиться, що росіянам критично не вистачатиме резервів для відбиття контрнаступу, вони можуть ризикнути й забрати всі війська з Херсонського напрямку,

– припустив аналітик.

В такому разі Збройні Сили зможуть скористатися відступом росіян для подальшої деокупації Херсонщини.

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