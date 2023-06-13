Окупанти можуть піти з Херсонського напрямку, – Самусь оцінив резерви росіян
Збройні Сили України поступово звільняють селище за селищем. Окупанти не мають достатньо сил, щоб організувати ефективну оборону по всій лінії фронту.
Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь. Він вважає, що в разі успішного просування ЗСУ на Запоріжжі окупантам доведеться ризикувати.
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Чи достатньо резервів у Росії
Окупанти пів року будували оборонні позиції на Півдні України. За логікою, на кожній з трьох ліній оборони вони мали б розмістити особовий склад. Але зараз їхніх резервів вистачає на одну або максимум на дві оборонні лінії.
"Росіяни підірвали ГЕС, щоб запобігти висадці українського десанту на Херсонщині. Очевидно, вони вважають, що виконали цю задачу й тепер можуть перекинути частину резервів на Запоріжжя", – проаналізував Самусь.
Говорити про точну кількість перекинутого війська важко, але орієнтовно може йтися про 10 – 20 тисяч військових. Подальший розвиток подій залежатиме від успішності українського контрнаступу на Запорізькому напрямку.
Якщо виявиться, що росіянам критично не вистачатиме резервів для відбиття контрнаступу, вони можуть ризикнути й забрати всі війська з Херсонського напрямку,
– припустив аналітик.
В такому разі Збройні Сили зможуть скористатися відступом росіян для подальшої деокупації Херсонщини.
Михайло Самусь про перекидання окупаційних військ на Запоріжжя: дивіться відео
Успіхи ЗСУ на фронті
- Українська армія розпочала підготовчі дії до контрнаступу ще в травні. Завдяки ракетам Storm Shadow та безпілотникам власного виробництва Україна завдала численних ударів по логістиці окупаційних військ.
- Останніми днями Збройні Сили активізувались на Запорізькому напрямку: станом на вечір 12 червня наші військові деокупували 7 селищ та 90 квадратних кілометрів української території.
- Крім того, ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. На жодному сантиметрі української землі окупант не може почуватися спокійно.