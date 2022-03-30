Окупанти можуть провести мобілізацію з 1 квітня на свіжозахоплених територіях Луганщини

У Росії 1 квітня стартує мобілізація. Тож є ймовірність, що її проведуть також на свіжозахоплених територіях Луганщини.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, російські найманці можуть змусити українців воювати своїх же. Для цього вони проведуть мобілізацію також на територіях Луганщини, які вони захопили за останній місяць.

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Мобілізувати можуть людей з щойно захоплених територій Луганщини

Оскільки в Росії запланована мобілізація на 1 квітня, то лави російської армії прагнутимуть поповнити не лише росіянами. На війну проти України відправлятимуть також і тих, чиї території окупанти захопили нещодавно. Тож у Генштабі ЗСУ не виключають, що російські найманці намагатимуться відправляти на війну людей з нещодавно захоплених територій Луганської області.

Зазначимо, що станом на 29 березня російські найманці не дорахувалися близько 17 200 своїх військових. Що стосується самої мобілізації, то усе частіше лунають відмови від контрактників іти воювати. Тож не виключено, що проти України вкотре відправлять дітей, які ще вчора ходили до школи.

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