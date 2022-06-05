Окупанти намагалися атакувати на Півдні, результат – знешкоджені 6 БТР, танк і 2 дрони-нишпорки
Російські окупанти продовжують вести бойові дії на Південному напрямку, зокрема, на раніше зайнятих рубежах. З метою вогневого та психологічного тиску було завдано ударів гелікоптерами Ка-52 по позиціях українських військових.
Згодом, за підтримки БТРів та танків росіяни спробували відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового на Херсонщині. Проте, як зазначають в ОК "Південь", атака ворога стала фатальною для 87 окупантів.
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Втрати ворога на Півдні України: дані за 5 червня
Лише за добу українські захисники ліквідували 6 ворожих бронетранспортерів і 1 танк Т-72.
Не маючи шансу на успіх, ворог повернувся на вихідні невигідні позиції,
– додають у зведенні.
Зрозумівши, що спроби провести наступ – провальні, окупанти вирішили посилити повітряну розвідку. Вздовж лінії зіткнення армія противника запустила 9 дронів-нишпорок. Один безпілотник "Орлан-10" знищили, решта – встигли відступити до баз вильоту. Ще один БпЛА типу "Форпост" був збитий при спробі розвідати чорноморське узбережжя Одещини.
"Окрім цього, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 130 вогневих завдань. Авіацією двічі завдано ударів по опорному пункту та скупченню сил ворога", – написали у відомстві.
Загалом підтверджені втрати противника складають 87 осіб та близько 40 одиниць ворожої техніки, серед яких:
- 4 танки,
- 4 гаубиці "Мста-Б" і 7 трохи меншим калібром,
- 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Град",
- 9 одиниць автомобільної техніки, при чому 2 із них завантажені боєкомплектом.
Додатково наші захисники знищили ще 2 ворожих польові склади боєприпасів.
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Ситуація на Півдні країни: коротко
- На Південнобузькому напрямку окупанти очікують на наступальні дії ЗСУ. Щоб перешкодити контрнаступу, вони замінували узбережжя річки Інгулець.
- На Миколаївському напрямку ворог розгорнув до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.
- Удень 4 червня окупанти намагалися розвідати ситуацію на Миколаївщині за допомогою безпілотних літальних апаратів "Орлан-10" та одного квадрокоптера. Обидва ворожі БпЛА успішно знищені нашими захисниками.
- Російські окупанти нещадно гатять по Миколаївщині. Вони б'ють не лише по позиціях наших захисників і захисниць, а й по цивільному населенню. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти почали значно частіше обстрілювати місто з артилерії. Російські загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру.
- Тим часом станом на ранок 5 червня в акваторії Чорного моря у готовності до застосування ракетного озброєння перебувають 5 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
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