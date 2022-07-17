Окупанти намагаються встановити контроль над Сіверськом та просунутися у напрямку Бахмута

17 липня 2022 , 18:38
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

росія вже 144 дні повномасштабно атакує Україну. Вороги намагаються просуватися на Донеччині.

Про це 17 липня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут", – написали у Генштабі.

Ситуація на Донеччині

Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру поблизу Слов'янська. Страждають населені пункти Донецьке, Сіверськ, Верхньокам'янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар'ївка та низка інших. росіяни почали штурм поблизу села Григорівки. Однак українські захисники придушили такі намагання. Загарбники отримали втрат й відійшли на раніше займані позиції.

російські вбивці на Бахмутському напрямку атакують позиції наших воїнів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, обстріли були неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого.

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Потерпають від ракетно-авіаційних ударів населені пункти поблизу Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. У наступ загарбники йшли й поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського.

Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу,
– заявили у Генштабі.

Ракетний удар по Костянтинівці

Вороги вранці 16 липня обстріляли Костянтинівку. Вони гатили по приватному сектору та промислових об'єктах міста. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко опублікував світлини з наслідками обстрілів. На них руїни та вирви.

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Обстріл Покровської громади

росіяни з "Іскандерів" атакували 16 липня Покровську громаду. За інформацією поліції, вони пошкодили та зруйнували 27 приватних помешкань. Правоохоронці зазначили, що є вбиті та поранені, але наразі їхню кількість встановлюють.

"Люди залишились без домівок. У будинках повибивало вікна та двері. Вирішується питання щодо розселення людей, які залишились без житла", – сказав мер Покровська Руслан Требушкін.

Зверніть увагу – наслідки обстрілу Покровської громади на Донеччині: дивіться відео

 

Автор: Марія Масюк