Окупанти намагаються встановити контроль над Сіверськом та просунутися у напрямку Бахмута

росія вже 144 дні повномасштабно атакує Україну. Вороги намагаються просуватися на Донеччині.

Про це 17 липня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут", – написали у Генштабі.

Ситуація на Донеччині

Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру поблизу Слов'янська. Страждають населені пункти Донецьке, Сіверськ, Верхньокам'янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар'ївка та низка інших. росіяни почали штурм поблизу села Григорівки. Однак українські захисники придушили такі намагання. Загарбники отримали втрат й відійшли на раніше займані позиції.