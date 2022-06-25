Окупанти намагаються блокувати Лисичанськ з півдня, бій поблизу Слов'янська: ситуація на фронті

Розпочалась 122 доба протистояння з агресором. На Харківському напрямку ворог пробує втримати зайняті рубежі, а от на Бахмутському, Слов'янському та Сєвєродонецькому– наступати. ЗСУ дають гідну відсіч.

Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в Генштабі ЗСУ. Там зазначили: вороги продовжують інтенсивно обстрілювати об'єкти військової та цивільної інфраструктури України.

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На Харківщині придушили дії ворожої штурмової групи

На Харківському напрямку ворог хоче зберегти за собою раніше зайняті позиції. Росіяни обстріляли обласний центр та інфраструктуру на В'ялівському водосховищу.

Ворожа штурмова група спробувала наступати поблизу населеного пункту Уди, проте завдяки діям наших оборонців окупанти відійшли. З вертольотів Ка-52 російські військові обстріляли Явірське.

Росіяни зосереджені на наступі в районі Довгенького та Долини

На Слов'янському напрямку противник зосередився на наступу в напрямку Довгенького та Долини. Під обстріл потрапили українські позиції біля Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Тривають бої в напрямку Довгеньке – Мазанівка. З авіації росіяни вдарили біля Дібровного.

Найбільш напружена ситуація на Донбасі:

Донецький напрямок: ворог утримує зайняті рубежі та перегруповує війська.

ворог утримує зайняті рубежі та перегруповує війська. Краматорський: росіяни обстрілювали наші підрозділи з мінометів та реактивної артилерії біля Райгородка і Стародубівки.

росіяни обстрілювали наші підрозділи з мінометів та реактивної артилерії біля Райгородка і Стародубівки. Сєвєродонецький: окупанти гатили по Лисичанську, Спірному та Вовчоярівці. Також вороги намагались блокувати Лисичанськ з півдня. Штурмові дії війська агресора вели біля Метьолкіного, Сиротиного та Воронового.

окупанти гатили по Лисичанську, Спірному та Вовчоярівці. Штурмові дії війська агресора вели біля Метьолкіного, Сиротиного та Воронового. Бахмутський: ЗСУ зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Росіяни ведуть наступ в напрямку Пилипчатине – Покровське, бойові дії тривають. Поблизу у Роти – Вершини ворог просунувся на один кілометр.

Важливо Зброя буде, вже незабаром – ще більше, – Кулеба

Росіяни ведуть оборону на Запорізькому напрямку

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках війська ворога утримують зайняті рубежі, а на Запорізькому – ведуть оборону.

На Півдні окупанти ведуть повітряну розвідку

Окупанти хотіли взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка. Проте наші захисники дали рішучу відсіч.

На Південнобузькому напрямку росіяни проводять розвідку, обладнують свої позиції та прагнуть не допустити перегрупування українських військ. Окупанти хотіли покращити втрачене положення і вели наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області. Проте ці дії успіху не мали.

Коротко про ситуацію на інших напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась. Є загроза обстрілу з території Білорусі.

На Сіверському напрямку у Курській та Брянській областях ворог утримує до 3 БТГр. Ворог обстріляв позиції українських підрозділів біля Бучок, що на Чернігівщині, та Бояро-Лежачих на Сумщині.

Росіяни споруджують фортифікаційні позиції у Брянській області.

В акваторії Чорного моря ворог утримує 4 носії крилатих ракет "Калібр".

Дивіться у відео: захисники показали, як палає ворожий БТР: