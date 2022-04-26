Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Півдні, але безуспішно

Російські загарбники станом на 26 квітня намагалися покращити тактичне положення. Загарбникам не вдалося досягнути жодного успіху.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж. Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.

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На окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом українські герої та героїні тримають оборону. Вони продовжують завдавати росіянам втрат.

Нові дані про втрати ворога

ЗСУ повідомили, що станом на 26 квітня загарбники втратили:

22 100 солдатів (+200);

918 танків (+34);

2308 бойових броньованих машин (+50);

416 артилерійських систем (+5).

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