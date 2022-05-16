Окупанти намагаються шантажем примусити мелітопольців до лояльності, – Запорізька ОВА

Триває 82 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Запорізькій області російські окупанти активних бойових дій не вели, втім обстрілювали мирну інфраструктуру та продовжують тероризувати цивільних на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, окупаційна влада намагається шантажем отримати лояльність мирних мешканців Мелітополя. Про це повідомили у Запорізькій ОВА у вечірньому зведенні щодо актуальної ситуації станом на 22:00 16 травня.

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Окупанти шантажують мелітопольців

Окупанти разом з колаборантами переконують працівників бюджетних установ, що ті можуть назавжди залишитись без роботи, оскільки у місті з'явилося багато переселенців з Маріуполя. Вони, на відміну від мелітопольців, буцімто готові до співпраці з окупаційною владою. Таким чином загарбники шантажем намагаються отримати лояльність мирних мешканців міста.

При цьому, зазначають у Запорізькій ОВА, з тимчасово окупованого Мелітополя протягом останніх двох місяців виїхала майже половина населення – залишились переважно літні люди та мешканці, які доглядають за старшими родичами.

До слова, безуспішними методи окупантів здобути прихильність місцевих жителів виявились і в Енергодарі. Там росіяни хочуть створити інформаційну картинку, буцімто мешканці міста виявляють своє бажання приєднатись до Росії, а насправді прагнуть остаточно долучити Запорізьку АЕС, розташовану поблизу Енергодару, аби знищити енергетичну систему України.

Останні новини з Запорізької області: коротко

На Запоріжжі Збройні Сили України знищили позицію російських окупантів. Там наші бійці знайшли трофеї та особисті речі загарбників. Серед них був навіть шарф давно забутої та неіснуючої в Україні "Партії регіонів".

За добу 15 травня українським військовим вдалось знищити 34 та поранити 54 російських окупантів на Запоріжжі. Крім того, захисники ліквідували 1 танк, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 15 ББМ, 6 одиниць автомобільної техніки та 2 протитанкові ракетні комплекси ворога.

128-а окрема гірсько-штурмова бригада, яка захищає Запоріжжя, опублікувала потужне відео своєї роботи. У ролику видно, як спалахнула ворожа техніка, що "заблукала" у полях області.

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