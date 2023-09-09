Дуже багато задач із кількома невідомими: окупанти нервують через Кримський міст

Російські окупанти дуже нервують через "бавовну", яка час від часу трапляється поблизу чи на самому Кримському мосту. Вони усіма силами намагаються вберегти свою незаконну конструкцію.

Зокрема, створюють загородження та посилюють протиповітряну оборону. Детальніше про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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Операція "зберегти міст"

Конструкція Кримського мосту сама по собі вже невитривала, наголосила Наталія Гуменюк. Вона не може справитися з тим навантаженням, яке йде навіть в умовах економії. Тому російські окупанти систематично перекривають рух для транспортних засобів. А також намагаються "захистити" міст.

"Постійно там посилюють заходи протиповітряної оборони і намагаються облаштувати ті самі бонові загородження різного ступеню щільності. Тобто притоплюючи баржі, пороми, намагаються створити металеве загородження, яке, за їх міркуваннями, має захистити від морських дронів", – розповіла речниця.

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Щодо протиповітряної оборони, то географія місцевості досить складна для її встановлення і забезпечення прикриття з різних боків. Тому самі об'єкти ППО можуть бути цілями для ураження.

Тому в них (росіян – 24 Канал) багато задач з кількома невідомими: вони не знають звідки, коли і скільки прилетить. Вони дуже нервуються,

– наголосила Наталія Гуменюк.

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