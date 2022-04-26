Окупанти намагаються зробити прорив у напрямку Рубіжного, Попасної та Золотого, – Гайдай

Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати всю територію Луганської області. Водночас ворог намагається прорватися у напрямку Рубіжного, Попасної та Золотого.

Про це глава військово-цивільної адміністрації повідомив у коментарі виданню "Голос Америки".

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Лінія оборони тримається. В основному, ворог намагається зробити прорив у напрямку Рубіжного, Попасної та Золотого,

– сказав Сергій Гайдай.

"Кремінна, на жаль, там залишилася. Ба більше, можливо, ще якийсь населений пункт там залишили, можливо, один чи два. Але треба розуміти, що це певна тактика, стратегія, щоб зберегти людей, які потім будуть воювати й потім підуть у контрнаступ", – продовжив очільник ОВА.

Гайдай наголосив, що не варто розганяти зраду. "Ніхто не втікав і не залишав позиції. Просто не було сенсу триматися за землю, яка простріляна на кожному метрі", – додав посадовець.

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