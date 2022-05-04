Окупанти нарощують темпи наступу на Сході, щоб вийти на межі Луганської й Донецької областей

Російські військові продовжують вести наступальні дії у Східній операційній зоні. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з інформацією, окупанти хочуть наростити темпи наступу на сході України, аби вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Читайте також Росія продаватиме Маріуполь як перемогу, – Жданов про те, чи оголосить Путін війну всьому світу

Також вони прагнуть розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Для цього російська армія проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення. Крім того, вони активізували ракетно-бомбові удари з метою руйнування транспортної інфраструктури України.

У Генеральному штабі ЗСУ додали, що у напрямку Ізюм – Барвінкове противник хоче перехопити ініціативу та проводить наступальні дії. Аби це здійснити, російські війська використовують артилерійські обстріли позицій українських військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

Останні новини з Донецької та Луганської областей

Окупанти намагаються прицільно атакувати продуктові склади, зерносховища, лікарні та штаби гумдопомоги на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що удари ворог швидше за все завдає за допомогою коригувальників обстрілів.

Маріуполь у такому стані, ніби по ньому застосували щонайменше 5 – 6 тактичних ядерних зарядів. Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Збройні Сили України в районі своєї відповідальності знищили майже пів сотні окупантів. Також наші бійці знищили багато техніки ворога. Про це повідомили угруповання "Схід".

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Тільки протягом доби 3 травня внаслідок ворожих обстрілів загинуло дев'ятеро людей.

Російським окупантам, які перебувають на Донеччині та Луганщині, а також бойовикам ОРДЛО почали обіцяти, що незабаром створені Кремлем недореспубліки "стануть частиною Росії". Ймовірно, Путін оголосить про це 9 травня.

Важливо – Арестович про ситуацію на "Азовсталі": дивіться відео