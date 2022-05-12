Окупанти наростили системи протиповітряної оборони в окупованому Криму

Російські загарбники не полишають спроби нарощення сил для подальшої атаки України. Так, 12 травня ворожі системи протиповітряної оборони помітили в окупованому Росією Криму.

Про це заявили у Генеральному штабі Збройних Сил України, посилаючись на актуальну інформацію на фронті станом на 18:00.

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За наявною інформацією, противник здійснив нарощування системи протиповітряної оборони у західній частині Кримського півострова. У Генштабі не уточнили, де саме окупанти розмістили свої системи ППО.

Над Кримським мостом нависла загроза

Попри те, що ППО росіяни розмістили на Заході півострова, а Кримський міст розташований на Сході, слід нагадати, що з'явилася інформація про долю конструкції, що сполучає окупований Крим з Росією.

Так, раніше колишній ватажок бойовиків псевдореспубліки "ДНР" Ігор Гіркін заявив, що Кримський міст приречений на знищення Збройними Силами України. Терорист вважає, що ЗСУ завдадуть ракетного удару по мосту тоді, коли це буде вигідно Україні.

Також він заявив, що Кремлю вже буде пізно і незручно виправдовуватися перед своїми громадянами за зруйнований Кримський міст.

Що про це каже Україна

Як заявив радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів, поки що в України нема можливості, аби завдати удару по російському мосту через Керченську протоку. Однак доля Кримського мосту вже вирішена. Він обов'язково буде зруйнований – це лише питання часу.

Секретар РНБО Олексій Данілов також підтвердив можливість знищення Кримського мосту. Станеться це "щойно буде можливість".

Кримський міст – це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.

Додамо, що, за даними ЗМІ, російські окупанти вивели у море з бази у тимчасово окупованого Севастополя майже усі кораблі, які мають на борту ракетну зброю.

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