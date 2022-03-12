Окупанти не хочуть вигадувати нічого нового, – Денисенко про можливий "референдум" у Херсоні

Російські окупати хочуть провести так званий референдум щодо створення в Херсоні пседореспубліки. Загарбники вже намагаються схилити на свій бік місцевих депутатів, щоб ті допомогли з організацією.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. За його словами, вони намагаються зробити те ж саме, що свого часу провернули на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

До теми Окупанти на Херсонщині готують референдум про створення ХНР, – депутат

Перевірений сценарій

Він наголосив, що зараз в російських окупантів один з головних варіантів розвитку подій – це створення подібних псевдореспублік на окупованих територіях. Водночас радник зазначив, що згода або відмова місцевих депутатів ні на що не вплине, оскільки тоді загарбники придумають народних мерів, як це було в Донецьку.

Тобто логіка їхня дуже проста – окупанти не хочуть вигадувати нічого нового. Вони намагатимуться йти перевіреними шляхами, які використовували у 2014 році,

– заявив Денисенко.

Україна боротиметься за свої території

За словами радника, зараз окупанти нервово намагаються знайти одного зрадника, якому скажуть стати керівником псевдореспубліки. Найімовірніше його чекатиме доля Захарченка, але це вже інше питання.

Поки ми не виб'ємо окупантів силою, доти вони продовжуватимуть нав'язувати якісь свої квазіреспубліки. Їхній план простий – заганятимуть росгвардію, силовиків і намагатимуться влаштовувати свої порядки,

– додав він.

Водночас Денисенко наголосив, що нам не потрібно на цьому зациклюватись. Оскільки Україна не залишить ці території в жодному випадку і воюватиме за них.

Російська пропаганда намагається поширити серед херсонців фейк, що українська влада "кинула" місто. Однак Україна ніколи не залишить у біді своїх людей. Наразі наша армія не може розпочинати бої в місті, адже тоді будуть жертви серед цивільних. У РНБО зазначили, що цінують зусилля мирних мешканців, які виходять на мітинги та закликали не піддаватись на провокації ворога.

Денисенко розповів про плани окупантів на Херсонщину: дивіться відео