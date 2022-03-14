Окупанти не мали успіху у наступі на жодному з напрямків, – Генштаб

Сьогодні вночі ворогу не вдалося просунутися вглиб країни. Відважні українські воїни стримали наступ ворога на всіх напрямках.

Російським окупантам не вдається просуватися далі територією України Завдяки ЗСУ вони зазнали шалених втрат та деморалізовані, тому кидаються в атаки вже не так активно.

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ЗСУ стримують наступ ворога

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог не зумів просунутися далі на жодному з напрямків.

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах, – йдеться у повідомленні.

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