Окупанти не мають успіху та не можуть просунутися на захід: яка ситуація на Півдні
Джерело:ОК "Південь"
Російські окупанти на Півдні не мають успіху. Вороги атакують міста України авіацією та ракетами, проте не можуть просунутись далі.
Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на 3 липня.
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Окупанти атакували Південь
Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в цій операційній зоні – динамічна й напружена, але під контролем сил оборони.
Противник продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари, вести артилерійські обстріли, але не має успіху та просування на захід, облаштовує відступні позиції,
– повідомило командування.
Також ворог намагався повернути собі раніше втрачені позиції в напрямку Іванівки та Потьомкіного, що на Херсонщині. Відомо, що ворог застосовував артилерійсько-мінометне озброєння, проте йому не вдалось досягти успіху.
Росія обстрілювала Південь України
Ймовірно, від безсилля, окупанти цинічно гатять по регіону. Зокрема:
- на Криворіжжі атакували Зеленодольську громаду – влучили по дачних будинках у передмісті Зеленодольську. Три будинки зруйновано, один пошкоджено. Попередньо, люди не постраждали;
- у Бериславському та Каховському районах також були вибухи та обстріли – окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури;
- на Миколаївщині ворог обстрілює села по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється;
- на світанку внаслідок обстрілів у Широківській громаді, влучило по 2 домогосподарствах, водонапірній башті, фермерському господарству. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає;
- ударні гелікоптери Ка-52 та їх одиночним використанням ворог тричі атакував українські позиції в районі адмінмежі Запорізької та Миколаївської областей. Втрат нема;
- важкою ствольною артилерією серед дня ворог гатив по Миколаєву та Великій Костромці. В Миколаєві сімома снарядами вдарено в район одного з міських цвинтарів, а у Великій Костромці – по околицях села. Втрат не зафіксували.
Варто пригадати, що ворог втратив:
- 47 одиниць особового складу;
- 2 самохідні артустановки;
- гаубицю"Мста-Б";
- радіолокаційну станцію;
- станцію радіоелектронної розвідки;
- а також 3 одиниці броньованої техніки.
Коротко про ситуацію на Півдні
- 29 червня пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук пояснив, що Москва надалі хоче захопити весь Південь з подальшою окупацією Молдови.
- Варто пригадати, що радник глави Офісу Президента пояснював, що ЗСУ – за 15 – 18 кілометрів від Херсона. Проте застеріг, що радіти ще рано, адже це війна й ці кілометри військо може йти пів року.
- 3 липня Збройні Сили України атакували склад боєприпасів ворога в Чорнобаївці.
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