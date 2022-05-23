Окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ: ситуація на основних напрямках

Росіяни продовжують намагатися здійснювати наступальні дії на багатьох напрямках. Разом з тим ворог не припиняє обстрілів та бомбардувань мирних міст.

Триває 89-й день героїчної боротьби України з російськими окупантами. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, якою є ситуація на всіх напрямках фронту.

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Ситуація на фронті: інформація від Генерального штабу ЗСУ