Окупанти не пускають без "перепусток" до шкіл та дитсадків у Каховці
росіяни на окупованих територіях Херсонщини зовсім знахабніли. Вони запровадили контрольно-пропускний режим на території шкіл та дитячих садків у Каховці.
У телеграм-каналах розповсюдили "розпорядження" так званого каховського "адміністративного району", інформує 24 канал.
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Без "перепустки" окупанти забороняють вхід у дошкільні та загальноосвітні заклади. Крім цього, вхід обмежили на територію комунальних підприємств. Загарбники пояснюють своє свавілля так – "щоб уникнути негативних наслідків саботажу".
Заборонити допуск осіб, які не мають посадових обов'язків перед вищевказаними об'єктами комунальної власності,
– мовиться у заяві окупантів.
"Розпорядження" загарбників / Фото з телеграм-каналів
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Новій Каховці
Зранку 8 липня у Новій Каховці українські військові вгатили по позиціях ворога. Вони знищили ППО, БК та ліквідували окупантів.
Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що це сталось близько 6 – 7 години ранку. ЗСУ влучили в склад боєприпасів ворога.
Крім того, повідомляли, що в Новій Каховці 7 липня вбили зрадника та колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами. Ймовірно, мовиться про Сергія Томку.
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