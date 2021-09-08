Окупанти не відступають: російські бойовики знову використали заборонені міни ПОМ-2

Росія вкотре порушила режим припинення вогню на Сході України. Окупанти використали озбрєння, яке заборонене мінськими угодами.

Бойовики здійснили мінування позицій Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних націй.

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Що відомо про мінування

Під час обстрілів російської сторони в напрямку населеного пункту Кримське, окупанти здійснили дистанційне мінування. Вони зробили це за допомогою ручного протитанкового гранатомета, застосовуючи ПОМ-2 (10 мін).

Провели верифікацію мінування

. ПОМ-2 – це протипіхотні міни осколкової натяжної дії. Вони є забороненими, відповідно до міжнародних конвенцій.

Спільний центр з контролю та координації провів верифікацію мінування. Як повідомили в ООС, дії Росії суперечать мінським угодам, а також – мають загрозу для життя військових ЗСУ.

Зауважимо, що 5 вересня окупанти також використовували заборонені міни ПОМ-2. Окрім цього, російська сторона застосовує стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Російські бойовики здійснили мінування / Фото пресслужби ООС

"Зазначене є також порушенням норм "Женевських конвенцій" 1949 року та кваліфікується як воєнні злочини поряд з агресією, геноцидом і злочинами проти людяності та вважаються міжнародними злочинами і підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду", – мовиться у повідомленні.

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