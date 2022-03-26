Окупанти не змогли провести в Мелітополі проплачений мітинг
Джерело:Запорізька ОДА
Українці в Мелітополі зірвали плани російських пропагандистів з проведенням мітингу. Жителі міста завадили проведенню проплаченого мітинга.
Ворог привіз 30 "протестувальників" з окупованого Криму
У СБУ розповіли, що окупанти 26 березня планували провести мітинг у центрі Мелітополя. Очолити так званий мітинг мала колаборантка Галина Данильченко.
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Мета заходу полягала у створенні картини для російських ЗМІ, мовляв, мешканці міста підтримують Росію. Учасники мітингу мали отримати по 1200 рубів.
У їх обов'язки входило тримати в руках російську символіку. Ворог також привіз 30 "протестувальників" з окупованого Криму.
Повідомляється, що ці люди були переважно з ознаками алкогольної та наркотичної залежності. Окупанти намагалися залучити місцевих до мітингу, але отримали категоричну відмову.
Завдяки стійкій проукраїнській позиції мешканців Мелітополя проплачена акція росіян не відбулась.
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