Окупанти на Херсонщині не змогли сформувати "поліцію" із місцевого населення

Справи росіян на тимчасово окупованих територіях йдуть далеко не за їхнім планом. Їм стає бракувати сил та ресурсів для втримання ситуації під контролем.

Російські окупанти не дуже добре уявляють, як втримати під контролем ситуацію на територіях, які їм вдалося тимчасово захопити. Вони дуже великі надії покладали на зрадників та колаборантів, але тих виявилося не так багато, як би хотілося окупантам.

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Провал спроби сформувати "поліцію" зі зрадників

На території тимчасово окупованої Херсонської області російські окупанти спробували сформувати так звану "поліцію". В її ряди мали стати місцеві зрадники та колаборанти.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив про те, що ця ініціатива ворога провалилася. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Насправді дуже невелика кількість правоохоронців перейшли на сторону ворога на Херсонщині. Саме тому в останній тиждень у нас велика концентрація працівників "поліції" так званої "днр". Загарбники не змогли сформувати свою "поліцію" з місцевих і вимушені залучати кадри квазіреспублік,

– зазначив Соболевський.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про головне

На Херсонщині окупанти масово спалюють тіла своїх солдатів. Таким чином вони записують ліквідованих росіян до "зниклих безвісти", і їхні сім'ї не отримують жодних компенсацій.

Нашим героям вдається активно нищити склади ворога. Черговий склад окупантів нещодавно палав на Луганщині.

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