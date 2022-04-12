Окупанти нещадно гатять по мирних жителях Луганщини: є загиблий, 10 людей врятували

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни активно обстрілюють усі вільні міста в регіоні. Він наголосив, що загарбники гатять із важкого озброєння.

За словами глави Луганської ОВА, внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 10 – вдалося врятувати.

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Окупанти обстрілюють Луганщину

Сергій Гайдай повідомив, що ворог продовжує інтенсивно використовувати авіацію та тактичні ракетні комплекси. За його словами, протягом дня окупанти докладали зусилля для того, щоб покращити своє тактичне становище у районах кількох населених пунктів. Йдеться про:

Попасну,

Степне,

Рубіжне,

Нижнє.

Проте успіху ворог не досягнув. Крім того, інженерні підрозділи російської армії намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. Унаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська окупанти пошкодили:

приблизно 17 об’єктів,

8 приватних житлових будинків,

6 господарчих споруд,

1 об’єкт інфраструктури.

У місті Кремінна загорілася покрівля складу загальною площею 200 метрів квадратних.

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