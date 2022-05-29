Окупанти нещадно гатять по Сумщині: ввечері було близько 30 вибухів

Російські вбивці продовжують обстрілювати Сумщину. Вони гатять по прикордонних районах.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

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"Приблизно о 17:20 – 17:45 очевидці зафіксували орієнтовно 30 вибухів (приходів, попередньо міномет) в районі Бояро-Лежачів. Втрат серед особового складу та техніки немає", – повідомили військові.

Попередні атаки

В обід 29 травня росіяни обстрілювали зі своєї території Сумщину та Чернігівщину. Загалом пролунало 12 вибухів. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що на Сумщині немає постраждалих.

Також окупанти обстріляли область приблизно 7:35. Прикордонники нарахували 20 вибухів. Боєприпаси мали влучити у напрямку Бояро-Лежачів.

Арестович про плани росіян

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що попри небезпеку обстрілів росіяни не штурмуватимуть область. Загарбники також атакують артилерією, авіацією та ракетами. Їхніми цілями є прикордонні населені пункти та інфраструктура.

"Вони не повторюють цієї дурості, тому що, що таке сумчани – вони добре вивчили за попередній період", – вважає Арестович.

Готуються до нападу

Попри це прикордонники готуються до ймовірного повторного наступу росіян. Оскільки загарбники збільшують кількість військ та техніку поблизу кордону.

Командир підрозділу Сергій Хоменко, який патрулює кордон зазначив, що раніше рубіж охороняв протитанковий рів, але тепер територія замінована. Він вважає, що кордон ніколи не буде колишнім.

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Гатили по дитячому садочку й церкві

Окупанти 28 травня випустили некеровані ракети з літака по двох населених пунктах Сумської області. Ракети пошкодили місцеву церкву, дитячий садочок та кілька приватних помешкань. Крім цього, ракета влучила в дорогу.

Внаслідок обстрілу постраждала жінка. Вона отримала поранення від уламка ракети, який влучив у ногу. Під час обстрілу потерпіла перебувала на своєму подвір'ї.

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