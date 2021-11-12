Окупанти облаштовують нові позиції на Донбасі та маскують артилерію, – розвідка
Джерело:Міноборони
Російські найманці продовжують цинічно порушувати домовленості про режим тиші на Донбасі. За даними розвідки, вони активно облаштовують нові позиції, а також заміновують території.
Що встановила українська розвідка
На початку листопада на територію тимчасово окупованого Донбасу приїхали комісії від збройних сил Росії. Вони провели перевірку з'єднань і частин Донецького та Луганського армійських корпусів.
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За вказівками росіян, бойовики активізували обладнання вогневих позицій артилерійських підрозділів, розташованих біля лінії зіткнення.
Відомо, що окупанти встановлюють додаткові макети військової техніки. Вони маскують самохідні артилерійські установки та гаубиці, які розташовані з порушенням домовленостей щодо їх відведення від лінії зіткнення.
Противник також проводить мінування додаткових ділянок місцевості забороненими мінами:
- ПОМ-2,
- ПМН-2,
- МОН-50,
- ОЗМ-72.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- 11 листопада російські найманці обстріляли село Новозванівка. Бойовики випустили 26 снарядів, які влучили у житлові будинки та господарські будівлі. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.
- У той же день противник поранив українського військового. Постраждалого відвезли у госпіталь. Він перебуває у задовільному стані.
- 12 листопада не невідомому пристрої підірвалися двоє десантників – підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв. Від отриманих травм вижити бійцям не вдалося.