Окупанти облаштовують нові позиції на Донбасі та маскують артилерію, – розвідка

Російські найманці продовжують цинічно порушувати домовленості про режим тиші на Донбасі. За даними розвідки, вони активно облаштовують нові позиції, а також заміновують території.

Що встановила українська розвідка

На початку листопада на територію тимчасово окупованого Донбасу приїхали комісії від збройних сил Росії. Вони провели перевірку з'єднань і частин Донецького та Луганського армійських корпусів.

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За вказівками росіян, бойовики активізували обладнання вогневих позицій артилерійських підрозділів, розташованих біля лінії зіткнення.

Відомо, що окупанти встановлюють додаткові макети військової техніки. Вони маскують самохідні артилерійські установки та гаубиці, які розташовані з порушенням домовленостей щодо їх відведення від лінії зіткнення.

Противник також проводить мінування додаткових ділянок місцевості забороненими мінами:

ПОМ-2,

ПМН-2,

МОН-50,

ОЗМ-72.

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