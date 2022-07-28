Окупанти з "Ураганів" вдарили по агрофірмі під Кривим Рогом: є загиблий і поранені

Окупанти 28 липня кілька разів обстріляли Криворізький район. Били по цивільних об'єктах. На жаль, без жертв не обійшлось.

росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. З "Ураганів" вони вдарили по агропідприємству у Широківській громаді, повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Є жертви

На жаль, внаслідок обстрілу загинув 28-річний, ще двоє осіб зазнали поранення. Їх госпіталізували до лікарні, стан – середньої тяжкості.

На місці обстрілу спалахнула пожежа. Лукашук розповів, що зайнялась суха трава на площі 4 гектарів, однак рятувальники вже все загасили.

Обстрілювали й інші громади

Крім того, росіяни вдарили по околицях Новосеменівки, що в Апостолівській громаді. Минулось без жертв та руйнувань.

Під обстріл потрапили і прикордонні території Зеленодольської ТГ. Теж без постраждалих.

Ворог обстріляв поля у Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Теж виникла пожежа на площі близько 10 гектарів.

В інших районах Дніпропетровської області вдень було спокійно.

Обстріли інших регіонів

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