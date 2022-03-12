Окупанти обстріляли Авдіївку з "Точки-У" та "Градів"

12 березня 2022 , 13:18
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Джерело:

телеграм Павла Кириленко

Російські окупанти здійснили обстріл Авдіївки та Кам'янки. Ворожа армія Путіна гатила з "Градів" і "Точки-У".

Чотири міста без світла

Обстріл відбувся зранку 12-го березня, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. На Авдіївському напрямку окупанти використали установки "Град" і "Точка-У".

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Наразі встановлюють наслідки обстрілів.

Окрім того, ворог вів вогонь по Кам'янці, що в Очеретинській громаді. Унаслідок атаки пошкоджені будинки.

На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення.

Снаряди перебили високовольтну лінію електропередач, тому без світла залишилися:

  • Троїцьке
  • Новобахмутівка
  • Новоселівка
  • Олександропіль.

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Автор: Михайло Гема