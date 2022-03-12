Окупанти обстріляли Авдіївку з "Точки-У" та "Градів"
12 березня 2022 , 13:18Читать новость на русском
Джерело:телеграм Павла Кириленко
Російські окупанти здійснили обстріл Авдіївки та Кам'янки. Ворожа армія Путіна гатила з "Градів" і "Точки-У".
Чотири міста без світла
Обстріл відбувся зранку 12-го березня, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. На Авдіївському напрямку окупанти використали установки "Град" і "Точка-У".
Варте уваги Росіяни захопили східні околиці Маріуполя, – Генштаб ЗСУ
Наразі встановлюють наслідки обстрілів.
Окрім того, ворог вів вогонь по Кам'янці, що в Очеретинській громаді. Унаслідок атаки пошкоджені будинки.
На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення.
Снаряди перебили високовольтну лінію електропередач, тому без світла залишилися:
- Троїцьке
- Новобахмутівка
- Новоселівка
- Олександропіль.
Варте уваги – Українські військові знищили далекобійну російську гаубицю: дивіться відео