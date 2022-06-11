Окупанти обстріляли Дергачі касетними бомбами: є поранені

Російські окупанти 10 червня обстріляли Дергачі на Харківщині касетними бомбами. Від дій російських окупантів постраждали 2 людей.

Окрім того, упродовж дня 11 червня обстріли продовжилися. На щастя, жертв не було.

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Внаслідок обстрілів 10 червня одну людину шпиталізували, іншому пораненому медичну допомогу надали на місці і відпустили додому. Постраждали житлові будинки, приватний сектор, інфраструктура газових підстанцій,

– мовиться у повідомленні.

Наразі громада залишилася без газу. У всіх населених пунктах, окрім міста Дергачі, немає світла. Наразі фахівці працюють, аби відновити постачання електрики та газу.

Ворог завдав удар по Чкаловській громаді

У ДСНС розповіли, що російські загарбники завдали удару по Чкаловській громаді. Загинуло 4 людей: 2 чоловіків та 2 жінок. Їхні тіла дістали з-під завалів будинку.

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що трагедія сталася у селі Коробочкине Чугуївського району. Російський снаряд влучив у приватний будинок.

Окрім того, відомо, що ще одна людина постраждала.

Заява Терехова

Ігор Терехов – мер Харкова – розповів, що упродовж останніх тижнів інтенсивність обстрілів Харкова знизилася. Однак ворог почав використовувати значно потужніші бомби та ракети. Ситуація залишається дуже напруженою, однак вона – контрольована.

Російські загарбники намагаються дестабілізувати ситуацію у Харкові. Вони хочуть, аби людей охопила паніка й підприємства перестали працювати. Водночас харків'яни – мужні люди. Вони повертаються до роботи.

Ринки у Харкові вже працюють. Окрім того, почав відкриватися малий бізнес. Однак мер наголосив, що необхідно бути дуже обережними. Російські загарбники можуть завдати удар у будь-яку мить.

Яка ситуація на Харківщині

Українські захисники та захисниці продовжують захищати рідну землю від російських загарбників. Окупанти намагаються не дати українським героям вийти до державного кордону.

Зокрема, у районі Ізюма окупанти здійснили атаку в напрямку Пасіка – Богородичне. Ворог намагається закріпитися на околицях Богородичного. Тим часом ЗСУ активно протидіють росіянам. Загарбникам завдають серйозних втрат.

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Російські загарбники обстрілюють Миколаївщину. Від дій окупантів потерпають Миколаївський та Баштанський райони. Серед мирних жителів є жертви й постраждалі.