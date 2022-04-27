Окупанти обстріляли енергетичне підприємство на Дніпропетровщині: стався витік мастила

У ніч проти 27 квітня російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих ударів стався витік мастила.

Як розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, окупанти вночі обстріляли Зеленодольську громаду. Ворожі снаряди влучили по підприємству енергетичної інфраструктури.

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Спалахнула сильна пожежа

Російські загарбники гатили по області з артилерії. Внаслідок влучання у підприємство енергетичної інфраструктури стався витік мастила, а також виникла сильна пожежа.

Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні,

– розповів Резніченко.

Він підкреслив, що обстріляли вороги Зеленодольськ, село Мар'янське, а також Велику Костромку.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що окупанти влучили у трансформаторний енергоблок. Це й стало причиною пожежі. Також він зазначив, що пораненому співробітнику підприємства уламки пошкодили обличчя, але його життю нічого не загрожує.

На підприємстві від ворожого удару спалахнула сильна пожежа:

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину

26 квітня стало відомо про те, що вороги завдали удару по селу Мар'янське. Повідомлялося, що на вулицях біля будинків лежали нерозірвані снаряди.

У ніч проти 25 квітня окупанти з "Ураганів" обстріляли Широківську громаду, що межує з Херсонською областю.

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