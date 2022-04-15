Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси зі Старобільська до Дніпра: є поранені та загиблі
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси зі Старобільська до Дніпра. Є загиблі та поранені. Детальнішу інформацію наразі з'ясовують.
Денісова наголосила, що російські окупанти вкотре застосовують зброю, аби не допустити евакуації мирного населення. Такі дії – це воєнний злочин.
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Під час евакуації жителів з міста Старобільська Луганської області до Дніпра по двох автобусах рашисти відкрили вогонь – є поранені та загиблі,
– заявила Денісова.
Вона також повідомила, що внаслідок обстрілів евакуаційних автобусів з жителями селища Борово Ізюмського району на Харківщині, за попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 – отримали поранення.
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