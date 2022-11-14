Окупанти обстріляли Горностаївку, ЗСУ вдарили по позиціях ворога у Каїрах: головне від Генштабу

Ворог і далі намагається утримати захоплені ним території та робить оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас на окремих ділянках фронту окупанти ведуть наступальні дії.

Про актуальну ситуацію на фронтах доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Там повідомили, що ворог намагається наступати на:

Бахмутському,

Авдіївському,

Новопавлівському напрямках.

З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони,

– заявили у Генштабі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: